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Андреев Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Андреев Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1178-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.08.1907
Священнослужители
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Овчинников Клавдий Клавдиевич
Отец - Овчинников Клавдий Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Ксения Степановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Андреев Иван Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимова Анна Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: таинство крещения совершила: Бабка крестьянка села Гришкино Горбунова Олимпиада Иларионовна
Примечание / Дополнительно
таинство крещения совершила: Бабка крестьянка села Гришкино Горбунова Олимпиада Иларионовна
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