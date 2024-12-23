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Котляров Илия Лаврентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Котляров Илия Лаврентьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1175-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.07.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.07.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Котляров Илия Лаврентьевич
Отец - Котляров Лаврентий Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Котлярова Наталия Архиповна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овтин Василий Архипович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Елизавета Петровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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