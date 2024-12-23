Бузурова Мария Дмитриевна
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Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Бузурова Мария Дмитриевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1173-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 07.07.1907
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 08.07.1907
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Бузурова Мария Дмитриевна
Отец - Бузуров Дмитрий Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Бузурова Христиния Николаевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузурова Варвара Петровна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Илия Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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