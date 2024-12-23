Крыцина Ольга Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыцина Ольга Прокопьевна

Крыцина Ольга Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Крыцина Ольга Прокопьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1163-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
11.06.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Крыцин Петр Поликарпович
Отец - Крыцин Поликарп Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Крыцина Анастасия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Крыцина Ольга Прокопьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлов Григорий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.