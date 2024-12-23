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Чиндяев Захар Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Захар Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1160-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.05.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.05.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Иванова Елена Григорьевна
Отец - Иванов Григорий Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Неонила Федоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Ксения Зиновьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Захар Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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