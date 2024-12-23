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Петрова Пераскева Капитоновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Петрова Пераскева Капитоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1150-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.04.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.04.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Лекарева Александра Федоровна
Отец - Лекарев Феодор Николаевич, мещанин (г. Бугуруслан, Пригородная вол., Бугурусланский у., Самарская губ.)
Мать - Лекарева Агрипина Семеновна (г. Бугуруслан, Пригородная вол., Бугурусланский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузнецов Кузьма Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Петрова Пераскева Капитоновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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