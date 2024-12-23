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Наумова Агриппина Лаврентьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Наумова Агриппина Лаврентьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1148-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.04.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
23.04.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Сараева Александра Яковлевна
Отец - Сараев Иаков Анисимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Анисия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Агриппина Лаврентьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Иаков Феодорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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