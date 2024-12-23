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Чиндяева Елизавета Иосифовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяева Елизавета Иосифовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1147-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.04.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
20.04.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Чиндяев Феодор Сергеевич
Отец - Чиндяев Сергий Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Чиндяева Ольга Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Димитрий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Елизавета Иосифовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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