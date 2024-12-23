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Пяткина Мария Митрофановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Пяткина Мария Митрофановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1131-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
09.03.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Дорофеева мария Михайловна
Отец - Дорофеев Михаил Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дорофеева Мария Прокопьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Николай Тимофеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Пяткина Мария Митрофановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1888 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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