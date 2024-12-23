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Косухин Михаил Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Косухин Михаил Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1128-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.02.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын священника
Дата крещения
25.02.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Наумов Василий Александрович
Отец - Наумов Александр Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Наумова Мария Егоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Косухин Михаил Михайлович, сын священника
Воспр. - Наумова Наталия Семеновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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