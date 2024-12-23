Ефимова Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Олимпиада Ивановна

Ефимова Олимпиада Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ефимова Олимпиада Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1127-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.02.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.02.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ефимов Василий Николаевич
Отец - Ефимов Николай Гордеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ефимова Олимпиада Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Анашкина Ксения Зиновьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Старухин Николай Авдеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.