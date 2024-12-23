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Вергизова Анисия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Анисия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1125-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.02.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
10.02.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Вергизов Евфимий Матвеевич
Отец - Вергизов Матвей Наумович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Анисия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Александр Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Анна Наумовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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