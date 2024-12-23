Гостев Василий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГостев Василий Леонтьевич

Гостев Василий Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Гостев Василий Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1123-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.02.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.02.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Гостева Анна Васильевна
Отец - Гостев Василий Леонтьевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Гостева Елена Васильевна (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Никульшина Анастасия Моисеевна, крестьянская жена (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Щербаков Карп Анофриевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.