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Васильева Акилина Филатовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильева Акилина Филатовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1120-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.01.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.01.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Васильев Михаил Филимонович
Отец - Васильев Филимон Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Акилина Филатовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Герасим Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Егорова Мария Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1885 ст.
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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