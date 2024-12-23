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Сергеева Пераскева Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сергеева Пераскева Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1119-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.01.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Семенов Андрей Пантелеймонович
Отец - Семенов Пантелеймон Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Семенова Ксения Федосеевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Пераскева Семеновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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