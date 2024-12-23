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Титова Ефросинья Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Титова Ефросинья Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1115-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.12.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
31.12.1908
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Титова Татьяна Викторовна
Отец - Титов Виктор Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Титова Ефросинья Кузьминична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семенов Феодор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титова Варвара Флоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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