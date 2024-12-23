Титова Ефросинья Кузьминична
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Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Титова Ефросинья Кузьминична
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1115-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 27.12.1908
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 31.12.1908
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Титова Татьяна Викторовна
Отец - Титов Виктор Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Титова Ефросинья Кузьминична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семенов Феодор Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титова Варвара Флоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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