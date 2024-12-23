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Иванова Екатерина Ильинична

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Екатерина Ильинична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1111-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.12.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.12.1908
Священнослужители
священник Азясский Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Резаева Анастасия Матвеевна
Отец - Резаев Матвей Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева Анна Фокеевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белгородов Трофим Афанасьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Екатерина Ильинична, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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