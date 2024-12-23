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Семенов Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Семенов Михаил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1110-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.12.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.12.1908
Священнослужители
священник Азясский Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Семенов Феодор Михайлович
Отец - Семенов Михаил Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Семенова Елена Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Рожнов Иоанн Нефедович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семенова Пелагия Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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