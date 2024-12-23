Сараева Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараева Александра Петровна

Сараева Александра Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Александра Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1109-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.11.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
30.11.1908
Священнослужители
священник Азясский Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Сараева Степанида Прокопьевна
Отец - Сараев Прокопий Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Степанида Поликарповна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Ефрем Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Александра Петровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.