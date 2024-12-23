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Вергизов Александр Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Александр Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1108-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.11.1908
Священнослужители
священник Азясский Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Вергизова Варвара Александровна
Отец - Вергизов Александр Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Анна Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Феодор Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Агриппина Павловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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