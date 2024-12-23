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Белгородова Елена Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белгородова Елена Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1106-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.11.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
04.11.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Сергеев Михаил Ильич
Отец - Сергеев Илья Сергеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сергеева Пераскева Михайловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белгородова Елена Андреевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Михаил Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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