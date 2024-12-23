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Алексеев Николай Никифорович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Алексеев Николай Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1105-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.10.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Сергеев Михаил Захарович
Отец - Сергеев Захар Сергеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сергеева Евдокия Никифоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Алексеев Николай Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Елена Евдокимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
01.05.1882 ст.
26.02.1958
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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