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Филиппов Никита Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филиппов Никита Игнатьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1099-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.10.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.10.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Филиппов Андрей Никитич
Отец - Филиппов Никита Игнатьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Филиппова Пераскева Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анастасия Фирсовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филиппов Онисим Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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