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Овчинникова Анастасия Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинникова Анастасия Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1089-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.09.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.13.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Овчинников Сергий Иванович
Отец - Овчинников Иоанн Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Анастасия Григорьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлов Кузьма Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Зотова Ефимия Эммануиловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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