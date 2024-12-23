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Овчинников Иоанн Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Иоанн Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1088-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.09.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
23.12.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Овчинникова Вера Ивановна
Отец - Овчинников Иоанн Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Елена Назаровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Борисов Ларион Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинникова Мария Гаевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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