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Шмагина Евдокия Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Шмагина Евдокия Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1085-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.09.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.09.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Шмагин Феодор Константинович
Отец - Шмагин Константин Николаевич, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Шмагина Евдокия Григорьевна (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Ольга Семеновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Феодор Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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