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Сараева Евдокия Анисимовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Евдокия Анисимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1082-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.08.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
23.08.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Сараев Иоанн Митрофанович
Отец - Сараев Митрофан Евграфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Евдокия Анисимовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Григорий Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Мария Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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