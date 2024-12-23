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Горбунов Филипп Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Филипп Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1079-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.08.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
10.08.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Горбунова Наталия Ивановна
Отец - Горбунов Иван Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Евдокия Ермолаевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Филипп Сергеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анна Егоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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