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Резаев Ананий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Резаев Ананий Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1077-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.08.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.08.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Резаева Наталия Ананиевна
Отец - Резаев Ананий Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева Марина Игнатьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимова Олимпиада Ивановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинников Василий Кириллович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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