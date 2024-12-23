Горбунова Елена Афанасьевна
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Горбунова Елена Афанасьевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1073-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 24.07.1908
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 26.07.1908
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Горбунов Александр Николаевич
Отец - Горбунов Николай Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Елена Афанасьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Тимофей Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузнецова Анна матвеевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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