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Чиндяев Иоанн Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Иоанн Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1072-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.07.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.07.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Крыцин Феодор Алексеевич
Отец - Крыцин Алексей Прохорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Крыцина Анна Максимовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Крыцина Ольга Прохоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Иоанн Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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