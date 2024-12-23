Старухина Евдокия Никитична
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Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Старухина Евдокия Никитична
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1065-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 02.06.1908
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 03.06.1908
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Спиридонова Мария Михайловна
Отец - Спиридонов Михаил Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Спиридонова Варвара Авдеевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеев Павел Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Старухина Евдокия Никитична, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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