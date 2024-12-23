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Сараев Сергий Анисимович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Сергий Анисимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1064-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
02.06.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Сараев Феодор Сергеевич
Отец - Сараев Сергий Анисимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Любовь Степановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Дмитрий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Толстова Ефимия Феодоровна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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