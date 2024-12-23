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Чиндяев Захар Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Захар Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1060-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.05.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.05.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Чиндяев Феодор Захарович
Отец - Чиндяев Захар Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Чиндяева Евдокия Филипповна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Олимпиада Иларионовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Илия Иосифович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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