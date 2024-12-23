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Ефимов Феодор Никанорович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ефимов Феодор Никанорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1058-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.05.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.05.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Ефимов Феодор Никанорович
Отец - Ефимов Никанор Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ефимова Мария Емельяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Филипп Сергеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимова Мария Гордеевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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