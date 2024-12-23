Чиндяев Илия Иосифович
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Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Чиндяев Илия Иосифович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1057-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 14.05.1908
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 15.05.1908
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Филиппов Феодор Кононович
Отец - Филиппов Конон Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Филиппова Екатерина Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филиппова Елена Никифоровна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Илия Иосифович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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