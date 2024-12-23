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Шеманов Илия Егорович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Шеманов Илия Егорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1056-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.05.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.05.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Сараев Василий Дмитриевич
Отец - Сараев Димитрий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Мария Егоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Шеманов Илия Егорович, крестьянин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Шеманова Пелагия Егоровна, крестьянская девица (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.07.1872
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия

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