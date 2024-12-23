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Кузнецова Анна Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузнецова Анна Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1054-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.05.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Горбунов Николай Львович
Отец - Горбунов Лев Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Надежда Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Феодор Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузнецова Анна Матвеевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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