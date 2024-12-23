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Резаева София Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Резаева София Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1044-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.03.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.03.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Резаева Мария Васильевна
Отец - Резаев Василий Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева София Никифоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Алексеев Василий Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаева Анастасия Григорьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.09.1887
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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