Яковлев Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Андрей Михайлович

Яковлев Андрей Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Яковлев Андрей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1043-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.03.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Благодаровка, Усманская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.03.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Яковлева Мария Андреевна
Отец - Яковлев Андрей Михайлович, крестьянин (с. Благодаровка, Усманская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Яковлева Дария Захаровна (с. Благодаровка, Усманская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузурова Дария Григорьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинников Андрей Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.