Кирдищева Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдищева Надежда Михайловна

Кирдищева Надежда Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирдищева Надежда Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1041-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.03.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Клавдия
Мать - Богатырева Анна Спиридоновна, мещанка (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Михаил Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кирдищева Надежда Михайловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.