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Клавдия

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Клавдия
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1041-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.03.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.03.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Клавдия
Мать - Богатырева Анна Спиридоновна, мещанка (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Михаил Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кирдищева Надежда Михайловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
17.03.1908 ст.
08.03.1911 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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