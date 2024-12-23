Васякин Афанасий Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасякин Афанасий Кононович

Васякин Афанасий Кононович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васякин Афанасий Кононович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1037-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.03.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.03.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Зюзин Василий Алексеевич
Отец - Зюзин Алексей Карпович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Зюзина Дария Кононовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Афанасий Кононович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Димитриева Дария Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.