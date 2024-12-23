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Горбунова Любовь Исаевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Любовь Исаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1036-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
01.03.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Горбунов Григорий Васильевич
Отец - Горбунов Василий Карпович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Любовь Исаевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Анастасия Исаевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Феодор Ионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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