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Котляров Иван Елизарович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Котляров Иван Елизарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1034-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.02.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Батищев Василий Иакимович
Отец - Батищев Иоаким Хрисанфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Батищева Надежда Гавриловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Котляров Иван Елизарович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филипова Ирина Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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