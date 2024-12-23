Бузурова Дария Григорьевна
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Бузурова Дария Григорьевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1032-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 17.02.1908
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 21.02.1908
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Ефимов Тимофей Андреевич
Отец - Ефимов Андрей Федотович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ефимова Евдокия Николаевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузурова Дария Григорьевна, 0 (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Александр Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1846 ст.
15.04.1910 ст.