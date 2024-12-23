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Белгородов Николай Спиридонович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белгородов Николай Спиридонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1029-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
12.02.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Васильева Анастасия Сергеевна
Отец - Васильев Сергей Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Пелагия Спиридоновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белгородов Николай Спиридонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Ирина Спиридоновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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