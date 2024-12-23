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Михайлова Надежда Димитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлова Надежда Димитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1026-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.02.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Крикунова Анна Наумовна
Отец - Крикунов Наум Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Крикунова Анна Владимировна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузуров Димитрий Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Надежда Димитриевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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