Горбунов Андрей Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Андрей Гурьевич

Горбунов Андрей Гурьевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Андрей Гурьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1025-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.02.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Михайлова Анна Артемьевна
Отец - Михайлов Артемий Власович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Михайлова Пелагея Федоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Андрей Гурьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Мария Никитична, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.