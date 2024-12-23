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Вергизова Татьяна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Татьяна Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1023-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.01.1908
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.01.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Вергизова Татьяна Дмитриевна
Отец - Вергизов Дмитрий Гаврилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Екатерина Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякин Георгий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Наталия Гавриловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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